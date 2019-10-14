شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل تكشف أحدث آلياتها لتقديم الخدمة للمنتفعين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على فيديو يكشف أحدث طرق العلاج وإجراء الجراحات العاجلة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة التى انطلقت فى يوليو الماضى بمحافظة بورسعيد. ويكشف الفيديو اتباع الفريق الطبى من أطباء وتمريض أعلى معايير الجودة التى تبدأ من مكافحة العدوى وحتى سلامة اجراء الإجراء الطبى للمريض. Advertisements ويظهر الفيديو أحدث التجهيزات الطبية والمعملية الخاصة بأداء الخدمة الصحية والعلاجية للمريض ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل . ويشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل انطلقت فى بورسعيد بوليو الماضى وهى منظومة تكافلية تهتم بتوفير الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى مقابل سداد الاشتراكات والمساهمات وتقدم فحص طبى مجانى للمريض مع بداية التسجيل بالمنظومة.

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