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مقتل طالب بطعنة فى الصدر إثر مشاجرة مع مجهولين بمحيط مدرسة ببورسعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى  منذ قليل، طالب يناهز السابعة عشر من عمره مصرعه بجرح نافذ فى الصدر، إثر الاعتداء عليه من عدة أشخاص آخرين، بالقرب من مدرسة على بن أبى طالب الفنية الصناعية بدائرة حى الزهور.

 

تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، إخطارا بمقتل الطالب أيمن حسن محمد 17 سنة بطعنة نافذة بالصدر، إثر مشاجرة مع مجهولين بمحيط مدرسة على بن ابى طالب الفنية الصناعية، بنطاق حى الزهور .

 

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تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 

 

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