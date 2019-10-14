شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إرسال جلد الفيلة نعيمة لمدابغ الروبيكى واستكمال مراحل التحنيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إرسال جلد الفيلة نعيمة بحديقة حيوان الجيزة بعد نفوقها الأسبوع الماضى، إلى مدابغ الروبيكى لدبغها واستكمال مراحل تحنيطها وعرضها بالمتحف الحيوانى داخل الحديقة.

وقالت الدكتور مها صابر، مدير حديقة حيوان الجيزة، لـ"الخليج 365"، إنه تم إرسال جلد الفيلة "نعيمة" التى نفقت داخل حديقة حيوان الجيزة لدبغها بمدابغ الروبيكى، بعد الانتهاء من المراحل الأولية لتحنيطها، موضحة أن عملية الدبغ ستستمر 30 يوما بالمدابغ.

وأضافت مدير حيوان الجيزة، أنه بعد الانتهاء من عملية دبغ جلد الفيلة نعيمة، سيتم وضع الجلد على مجسم الحيوان الذى يحمل كل تفاصيل الفيلة، بعد عمل مقاسات "اسطمبات" بحجم الفيلة لتركيب الجلد على الجسم، وعمل مجسم للفيلة وشد الجلد عليه، وحشوه بمادة "الفوم"، مؤكدة أن عملية التحنيط تستغرق حوالى 4 أو 5 شهور.

يذكر أن الفيلة " نعيمة "، نفقت داخل حديقة حيوان الجيزة إثر جلطة قلبية أودت بحياتها، وبدأت الحديقة عمليات مراحل التحنيط ، لعرضها بالمتحف الحيوانى بحديقة حيوان الجيزة، من خلال تشريح الجثة من قبل فريق بيطرى متخصص، و سلخ الجلد وإزالة اللحوم اللاصقة فى الجلد، وتمليح جسم الفيلة لعدم تهتك الجلد، ودفن العظم للتخلص من باقى اللحم وإضافات مواد لذوبانه.

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