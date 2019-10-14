شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: نسعى لحظر أوروبى على بيع الأسلحة لتركيا بسبب عدوانها على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة اكسترا نيوز فى خبر عاجل لها قبل قليل، أن إيطاليا تسعى لحظر أوروبي على بيع الأسلحة لتركيا، بسبب عدوانها على الأراضى السورية.

كانت صحيفة بيلد ام زونتاج نقلت عن وزير الخارجية الألمانى، السبت الماضى، إن ألمانيا حظرت تصدير الأسلحة لتركيا ردا على شن أنقرة عملية عسكرية على وحدات حماية الشعب الكردية السورية فى شمال سوريا.

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وقال وزير الخارجية هايكو ماس للصحيفة، "نظرا للهجوم العسكرى التركي في شمال شرق سوريا لن تصدر الحكومة الاتحادية أي تراخيص جديدة لكل العتاد العسكرى الذي يمكن أن تستخدمه تركيا في سوريا".