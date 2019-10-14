شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسى يصل للسعودية فى زيارة يلتقى خلالها الملك سلمان وولى العهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية، فى زيارة رسمية يلتقى خلالها العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

ووصلت طائرة الرئيس الروسى إلى مطار الملك خالد الدولى فى الرياض، وكان فى استقباله وفد سعودى بمشاركة أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز.

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وكشف الرئيس التنفيذى للصندوق الروسى للاستثمار المباشر كيريل ديميتريف، أن الصندوق سيوقّع 14 اتفاقية جديدة مع عدد من الشركات السعودية، بقيمة صفقات تتجاوز 3 مليارات دولار.