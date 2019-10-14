شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم الإثنين بمقر رئاسة النيابة الإدارية، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفداً رفيع المستوى يتكون من المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار محمود عبد الحميد، والمستشار ياسر معبدي، والمستشار أحمد عبود، والمستشار هاني محمد علي، والمستشار عبد السلام محمود، والمستشار محمد أبو ضيف باشا، والمستشار خالد عراق، أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تضمن الوفد المستشار علاء فؤاد رئيس الجهاز التنفيذي، بالهيئة الوطنية للانتخابات، واللواء رفعت قمصان نائب رئيس الجهاز.

وأهدى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، درع الهيئة للمستشار المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، مؤكداً على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية.

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ومن جانبه، أكد المستشار عصام المنشاوي على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات، كهيئة مستقلة في الإشراف على جميع الانتخابات والاستفتاءات وفقاً للقانون، والتي جاء إنشاؤها إيذاناً بميلاد عصر جديد، يضمن فيه كل مواطن حقه الدستوري الأصيل، في الإدلاء برأيه والتعبير عن إرادته الحرة، وسط مناخ من الشفافية والنزاهة إعلاءً لدولة القانون.