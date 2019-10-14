الصحة: تحديث أجهزة تخزين التطعيمات الإجبارية لضمان فاعليتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع الطب الوقائى، إنه تم تحديث سلسلة التبريد على مستوى المديريات والإدارات والوحدات الصحية لضمان جودة وفاعلية الطعوم المستخدمة للكبار والصغار،خاصة الطعم الإجبارى للأطفال. Advertisements وأضافت وزارة الصحة والسكان إلى أن الطعوم آمنه كما تم توفير الأجهزة القياسية لدرجات الحرارة، طبقاً لمنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة الطعوم أثناء النقل والتخزين. وأوضحت وزارة الصحة أنه تم توفير سيارات نقل الطعوم والأمصال لجميع المحافظات طبقاً للمعايير القياسية لمنظمة الصحة العالمية لضمان الحفاظ على سلامة وفاعلية الطعوم أثناء النقل.

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