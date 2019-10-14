قرار حكومى بضم الدكتور شريف وديع لعضوية اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرارا بضم الدكتور شريف وديع ناشد، أستاذ الرعاية المركزة بكلية الطب جامعة عين شمس ومستشار وزير الصحة والسكان لشئون الطوارئ والرعاية العاجلة لعضوية اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية. وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد أصدر قرار مؤخرا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية برئاسة وزيرة الصحة وعضوية كلا من الدكتور باسم صلاح صالح، أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية بمركز الدكتور محمد غنيم للكلى بالمنصورة.

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