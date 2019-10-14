شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: لقاءات مباشرة مع الجمهور للتوعية بأهمية التطوع والمشاركة المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت حملة "كن متطوعا" إحدى حملات مبادرة بينا، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، أولى فعاليتها الميدانية للتوعية بأهمية التطوع ورفع مستوى التفاعل والتوعية داخل المجتمع حيث قام متطوعى الحملة بالنزول الميدانى وإجراء اللقاءات المباشرة مع الجمهور لنشر التوعية عن مفهوم التطوع فى خدمة المجتمع ودور المجتمع المحلى فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة بدور ومؤسسات الرعاية.

وصرحت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى أن حملة كن متطوعا تم إطلاقها مارس من العام الجارى وتهدف إلى دعم مفهوم العمل التطوعى و المسئولية المجتمعية لكل الفئات العمرية، حيث تستهدف كل فئات المجتمع القادرة على العطاء وتتبلور فكرة عملها في حصر كل الخدمات المقدمة من المجمتع المدنى فى اطار المناطق المحددة للحملة و التنسيق بين الجهات الشريكة من جمعيات اهلية و المجتمع مدني للاستثمار كفرصة تسويقية عن الحملة مثل النوادي و المساجد و وقد شهدت الفترة الماضية تدريبات مكثفة ل20 متطوع على منهجية التعامل مع المتطوعين من كل الفئات العمرية و تسكينهم فى انشطة اسبوعيه داخل مؤسسات الرعاية كما تم تنسيق ايام تواجد للمتطوعين من اهالى المناطق المستهدفة مع الاخصائيين داخل مؤسسات الرعاية و بدء التدخل للتعرف على امكانيات المتطوع و مجالات عملهم لاستثمارها فى خدمة ابناء الدار مثل ( التدريس - الطب - الفنون و غيرها )

وأوضحت الألفى أن بداية الفعاليات الميدانية للحملة كانت بنادى النصر بمصر الجديدة حيث قام 20 متطوع ومتطوعة بإجراء اللقاءات المباشرة بالجماهير ونشر التوعية عن اهمية التطوع وكونه مفهوما عالميا يساعد فى دعم الكثير من المشروعات والبرامج وامكانية المساهمة وتخصيص جزء من وقتهم وحسب اهتمامات المتطوع فى رفع كفاءة دور الرعاية الواقعة داخل النطاق الجغرافي للنادي ودفع روح الايثار لخدمة المجتمع .

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