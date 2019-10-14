شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: انتهاء تسجيل التقدم لامتحانات أبناء المصريين فى الخارج 14 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك حرصًا من الوزارة على تيسير مصالح الطلاب المقيمين بالخارج، مشيرة إلى ضرورة أن ترسل السفارات جميع الاستمارات فى موعد أقصاه نهاية الشهر التالى من تاريخ انتهاء فترة التسجيل.
وكانت الوزارة أعلنت عن فتح الموقع الإلكترونى لتسجيل التقدم لامتحانات " أبناؤنا فى الخارج" من الصف الأول الابتدائى حتى الصف الثانى الثانوى اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 12/9/2019، ويستمر حتى 14 نوفمبر 2019.
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