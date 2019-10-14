شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: انتهاء تسجيل التقدم لامتحانات أبناء المصريين فى الخارج 14 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن آخر موعد لتسجيل التقدم لامتحانات "أبناء المصريين فى الخارج" للعام الدراسى 2019/2020 الخميس الموافق 14/11/2019، على الرابط التالي: http://sabroad.emis.gov.eg/index_aboardlogin.aspx

جاء ذلك حرصًا من الوزارة على تيسير مصالح الطلاب المقيمين بالخارج، مشيرة إلى ضرورة أن ترسل السفارات جميع الاستمارات فى موعد أقصاه نهاية الشهر التالى من تاريخ انتهاء فترة التسجيل.

Advertisements

وكانت الوزارة أعلنت عن فتح الموقع الإلكترونى لتسجيل التقدم لامتحانات " أبناؤنا فى الخارج" من الصف الأول الابتدائى حتى الصف الثانى الثانوى اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 12/9/2019، ويستمر حتى 14 نوفمبر 2019.