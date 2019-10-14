"الذرة من أجل السلام" أغنية للتوعية بأهمية الطاقة الذرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت هيئة الطاقة الذرية أغنية بعنوان "الذرة من أجل السلام" لتوعية المواطنين والأجيال الجديدة بأهمية الطاقة الذرية والاستخدام السلمى لها الذى يعود على البشرية بالنفع، ضمن فعاليات موتمر "الذرة من أجل السلام". الأغنية من تأليف الدكتور طارق عبد العزيز، ومن المقرر أن يتم ترجمتها لعدة لغات لتكون مبادرة مصرية بضرورة الاستخدام السلمى للطاقة الذرية.



وفيما يلى كلمات أغنيه "الذرة من أجل السلام": وفيما يلى كلمات أغنيه "الذرة من أجل السلام": وعشان حلم البشر وعشان كل الوجود اللي في يوم انكسر ابدا لا في يوم يعود النظره في عين ولادي بتدور علي الامان كوكب اخضر ونادي نبدر فيه السلام يا شعوب الارض مدوا مدوا جسور الامان عهدونا بعهد ربي نبني بحب ووئام وتكون الذره دايما دايما لاجل السلام علي ايد واحده اتواعدنا المجد لارضنا والذره من جديد حتنور عمرنا والحلم فينا يكبر يزرع جوانا خير وولادنا لما تقطف تجني منه العبير والنيه لما تخلص تلقي الذره امان يا شعوب الارض مدوا مدوا جسور الامان عهدونا بعهد ربي نبني بحب ووئام Advertisements وتكون الذره دايما دايما لاجل السلام وعشان حلم البشر وعشان كل الوجود اللي في يوم انكسر ابدا لا في يوم يعود النظره في عين ولادي بتدور علي الامان كوكب اخضر ونادي نبدر فيه السلام يا شعوب الارض مدوا مدوا جسور الامان عهدونا بعهد ربي نبني بحب ووئام وتكون الذره دايما دايما لاجل السلام علي ايد واحده اتواعدنا المجد لارضنا والذره من جديد حتنور عمرنا والحلم فينا يكبر يزرع جوانا خير وولادنا لما تقطف تجني منه العبير والنيه لما تخلص تلقي الذره امان يا شعوب الارض مدوا مدوا جسور الامان عهدونا بعهد ربي نبني بحب ووئام وتكون الذره دايما دايما لاجل السلام

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