شكرا لقرائتكم خبر عن «البحث العلمي» تطلق الموسم الثالث لبرنامج «القاهرة تبتكر» 24 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن إطلاق الموسم الثالث لبرنامج التليفزيوني«القاهرة تبتكر» خلال معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019 والذي سيعُقد يوم 24 أكتوبر الجاري بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية؛ وذلك تتويجا للنجاح الذي حققه الموسمين الأول والثاني من البرنامج.

Advertisements

وقال صقر، في بيان أصدرته الأكاديمية اليوم، إنه تقرر اختيار عدد من المبتكرين المشاركين في برنامج «القاهرة تبتكر» من المعرض لاختيار أفضل العناصر بعد تصفيتهم للصعود إلى النهائيات من قِبل لجنة التحكيم التي تضم نخبة من العلماء المتخصصين من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية في المجالات المختلفة لتستأنف الأكاديمية بذلك جهودها هذا العام في الموسم الثالث لبرنامج «القاهرة تبتكر».

وأضاف: إن الأكاديمية ستقدم الدعم المادي والفني واللوجيستي للمبتكرين ليتنافسوا على لقب «مبتكر مصر الأول لعام 2020، وستتبني الأكاديمية الابتكارات القائمة على أساس علمي سليم والتي لها جدوى اقتصادية إلى أن تصل إلى منتج من خلال عدة آليات مثل برنامج الحاضنات التكنولوجية ومسرعات الأعمال إلى جانب الجوائز المالية التي تقدمها الأكاديمية للفائزين من خلال البرنامج والتي تتجاوز مليون جنيه.

وقد فاز بلقب «مبتكر مصر الأول» في الموسم الثاني في الحلقة النهائية من برنامج القاهرة تبتكر بناء على رأي لجنة التحكيم وتصويت الجمهور، الدكتور مصطفى حسين أخصائي كيميائي في مركز بحوث الصحراء عن ابتكاره «تصميم وتنفيذ محطة تحلية تعمل بالتناضح العكسى متنقلة تستخدم لتحلية المياه الجوفية ومياه البحر وتعمل بالطاقة الشمسية»، وقد كان أحد العارضين والمشاركين في معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار 2018.