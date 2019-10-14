شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لارتكاب محمد رمضان مخالفة قيادة طائرة: «كانت رحلة خاصة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال 24 ساعة تصدر الفنان محمد رمضان قائمة الأكثر بحثاً، بعد نشره فيديو عبر حسابه على موقع الصور «انستجرام»، أثناء توجهه إلى المملكة العربية السعودية، وخاصة الرياض لحضور حفل تكريم صناع الترفيه.

الفيديو الذي نشره رمضان، ظهر وهو يقود الطائرة ودخل إلى قمرة القيادة ليبدأ في قيادة الطائرة بدلاً من الطيارين، وعلق على الفيديو الذي نشره: «أول مرة أسوق الطيارة #ثقة_في_الله_نجاح»، وحقق الفيديو حتى اللحظة أكثر من 1.5 مليون مشاهدة.

بعد تعرضه للهجوم ولشركة الطيران بسبب دخوله إلى قمرة القيادة خاصة إنها مخصصة فقد للطيارين وليس للجمهور العادي، خرجت سلطة الطيران المدني المصري، لتعلق على الأمر.

وقالت في بيان لها اليوم، أن الواقعة صحيحة وإنها قامت على الفور بفتح تحقيق في الواقعة والذي ثبت صحتها.

وكشف الطيران المدني أن هذه الطائرة ليست تابعة للشركة الوطنية «مصر للطيران»، بل الطائرة تابعة لإحدى الشركات المصرية الخاصة، وأنه لن يتم الإفصاح عن اسمها في الوقت الحالي لأهمية ذلك لعملية التحقيق، وأن شركة مصر للطيران ليس لها علاقة بهذه الطائرة.

Advertisements

وكشفت الشركة في بيانها أن على الفور أصدر قرار بإيقاف قائد الرحلة ومساعده عن العمل والطيران وإحالتهما للتحقيق العاجل، وذلك لارتكابهم فعل ممنوع منعا باتا طبقا لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي والمصري وضد سلامة الطيران المدني المصري.

وأوضحت الشركة أنه لن تقبل المساس بسلامة الطيران المدني المصري وأنها ستقف وقفة رادعة لكل من يخالف قوانين وتشريعات الطيران المدني وستحاسب كل مخطئ.

مصر للطيران تعلق:

من جانبها، قالت شركة مصر للطيران إن هذا الموقف لم يتم مطلقا على أي من رحلاتها حيث أن ذلك يتعارض مع إجراءات السلامة الجوية وهو ما تحرص عليه الشركة الوطنية في جميع رحلاتها.

نوع الطائرة والرحلة:

بالعودة للطائرة فنوعها يندرج تحت نوع سيسنيا سايتيشن، وكانت تقوم برحلة خاصة إلى الرياض لنقل محمد رمضان وفرقته وإثنين من أصدقائه لإحياء حفل غنائي في الرياض بدعوة من هيئة الترفيه السعودية.

وعن باقي تفاصيل الواقعة أنه أثناء تحليق الطائرة دخل رمضان إلى قمرة الطائرة وجلس مكان مساعد الطيار «الكوبايلوت» وكانت الطائرة تطير بواسطة الطيار الآلي، «الأتوبايلوت» وأن الخطأ الذي وقع فيه الطاقم هو سماحهم هذا الشخص بدخول قمرة القيادة والتصوير بداخلها، بما يسئ لمنظومة الطيران المدنى المصرى، رغم ان هذه الرحلة هي رحلة خاصة وليس على طائرة كبيرة، وليس رحلة منتظمة عليها ركاب.