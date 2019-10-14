شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: السيسي أجرى إصلاحات واسعة.. ومصر تتعرض لمخاطر جراء «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه رؤى واضحة إزاء التحديات التي تواجه مصر، حيث قام بإصلاحات واسعة خاصة في المجال الاقتصادي والاستثمار والطاقة، وتوفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة وتعزيز أسعار الصرف.

وتوقع وزير الخارجية، في سياق محاضرة ألقاها في العاصمة النمساوية فيينا، الإثنين، قدوم المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مشددا على أن مصر تلعب دورا هاما ومؤثرا في استقرار المنطقة، مؤكدا رفض مصر للتدخلات التركية في شمال سوريا، ووصفها بأنها بمثابة انتكاسة في جهود تسوية الأزمة السورية التي شهدت مؤخرا أجواء من التفاؤل.

وأعرب عن قلق مصر إزاء التوترات التي تشهدها العديد من دول المنطقة مثل ليبيا واليمن.

وأوضح أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على ثوابت عدم التدخل في شؤون الآخرين، وتعميق التعاون الدولي مع جميع دول العالم، لافتا إلى وجود خطط طموحة في الإصلاح الاقتصادي تشهدها مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

ونوه إلى أن مصر تدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة العربية وإفريقيا، كما تعمل على توسيع التعاون والتكامل مع بقية دول العالم، وتعميق الشراكة مع القوى الدولية المختلفة، ودعم التكامل خاصة بين دول الجنوب .

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وشدد على سعي مصر الدؤوب لإنهاء معاناة الشعب السوري، وإيجاد حلول فاعلة لمواجهة الهجرة والنزوح، وبذل الجهود الممكنة لعودتهم إلى بلادهم، كما أنها تدعم الحل السياسي في ليبيا، من خلال التوصل إلى اتفاقيات وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة لوقف حالة التدمير الواسعة التي تتعرض لها البلاد، جراء تصاعد الأعمال العسكرية، لافتا إلى دعم مصر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في أقرب فرصة.

وأشار وزير الخارجية إلى مساهمة مصر بكل الإمكانات المتاحة لإنهاء الأزمة في ليبيا والمنطقة، ومنها الصراع العربي- الإسرائيلي، مؤكدا أن حل الدولتين تدعمه مصر بالمساهمة في المفاوضات الدولية التي تدعم السلام والاستقرار.

وبشأن قضية «سد النهضة» في إثيوبيا، أوضح شكري أن مصر تتعرض لمخاطر جراء السد، حسب تأكيدات خبراء دوليين، منوها بأن الشيء الإيجابي بهذا الصدد هو استعداد إثيوبيا للتفاوض مع مصر لتجنب تصعيد الأزمة بين الجانبين.

وقال إن الاتحاد الأوروبي هو أحد اللاعبين الرئيسيين في السياسة الدولية في هذا الوقت الذي تشهد فيه الساحة الدولية الكثير من التحديات، منوها بأن مصر تؤمن بضرورة تعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

وشدد وزير الخارجية على تعاون مصر مع الاتحاد الأوروبي في إيجاد حلول ناجزة لمواجهة قضية الهجرة غير المشروعة، حيث تعاني مصر أيضا من تدفق اللاجئين، وتستضيف نحو 5 ملايين لاجئ من سوريا والصومال واليمن وغيرها، مؤكدا حاجة المجتمع الدولي للتوافق على أليات المواجهة مع احترام حرية الأشخاص في تقرير مصيرهم.

ونوه بأن مصر تعول كثيرا على دور الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة في اليمن، حيث أدى الصراع إلى تداعيات كارثية على الشعب اليمني، مشددا على الحاجة إلى مصالحة يمينة- يمنية، وأكد تضامن مصر مع السعودية ضد التدخلات الإيرانية في المنطقة .

وأعرب وزير الخارجية عن الثقة في أن السودان يتحرك في الاتجاه الصحيح بما يلبي طموحات شعبه، وأن التحديات الأبرز التي تواجه السودان هي التحديات الاقتصادية، والحرب على الإرهاب، داعيا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمساندة السودان.