شكرا لقرائتكم خبر عن «تطوير التعليم» توقع اتفاقية تعاون مع إيطاليا لوضع مناهج المجمعات التكنولوجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الإثنين، اتفاقية التعاون الفني بين الصندوق وإقليم إيميليا رومانيا الشريك التعليمي الإيطالي، في إطار الشراكة الفنية بين الصندوق وإيطاليا الشريك التعليمي للصندوق، في مجال المجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة.

وقال «الحيوي» في تصريحات صحفية، إن الصندوق أنشئ بالقرار الجمهوري لسنة 2004، بهدف توفير متطلبات السوق من الكوادر البشرية المعدة والمؤهلة تأهيليا علميا متميزا، وذلك تماشيا مع استراتيجية مصر 2030 في التعليم والتدريب، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تطوير التعليم الفني وتغيير النظرة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.

واستعرض «الحيوي» دور الصندوق في إنشاء مشروع المجمعات التكنولوجية التي بدأ في تنفيذها منذ عشرة أعوام، مشيرا إلى أن المجمع التكنولوجي في أبوغالب هو أحدث هذه المجمعات، ويهدف إلى تطبيق منظومة تعليمية متكاملة بالتعاون مع الشريك الإيطالي لتنشئة جيل من الفنيين ينهض بالاقتصاد المصري وقادر على المنافسة إقليميا وعالميا.

وأوضح أن دور الجانب الإيطالي، يكمن في المساهمة بوضع المناهج المبنية على نظام الجدارات وفقا لإطار المؤهلات الأوروبية، وكذلك إنشاء وتطبيق منظومة الجودة ونظم التقييم الحديثة المتبعة بالإقليم لكل من الجانب التعليمي والإداري، ومنح الخريجين شهادات من الجانب الإيطالي بنهاية كل مرحلة من مراحل المجمع، ويكون الخريج قادرا على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة وعلى التواصل بلغات أجنبية.

وأشار «الحيوي» إلى أن دور الصندوق يكمن في إعادة تأهيل المباني التعليمية والورش وتجهيزها بأحدث المعامل والأجهزة والماكينات مما يساهم في تحديث البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، ويرتقي بمنظومة التعليم والتدريب.

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من جانبه، قال الدكتور جان هنري مدير مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأبوغالب، إن صندوق تطوير التعليم وقع اتفاقية تعاون فني مع إقليم إيميليا رومانيا الإيطالي في أغسطس 2012 ليكون الشريك التعليمي لمجمع الفيوم، ونتيجة لما تحقق من نجاح في تلك التجربة، وقع الصندوق اتفاقا مع السفارة الإيطالية ووزارة التعاون الدولي لإنشاء مجمع أبوغالب.

وأضاف في كلمته، أن الاتفاق تم من خلال برنامج تبادل الديون من أجل التنمية على غرار ما تم في مجمع الفيوم، وذلك في تخصصات تكنولوجيا الكهرباء والخلايا الكهروضوئية، وتكنولوجيا الملابس الجاهزة.

ووجه «هنري» الشكر للمسؤولين في إقليم إيميليا رومانيا الإيطالي، على ما قدموه خلال الفترة الماضية من تقديم الدعم الفني لمجمع الفيوم، واستمرارهم في تقديم الدعم لمجمع أبوغالب الذي بدأت الدراسة به في سبتمبر 2018.

من جانبه، رحب ماورو دي فليبو- الممثل عن إقليم إيميليا رومانيا الإيطالي، بالتعاون مع الجانب المصري، مؤكداً أن نجاح التعاون خلال الفترة الماضية سيؤدي إلى تعاون في عدة مشروعات ومجالات أخرى خلال المرحلة القادمة.

في ذات السياق، تحدث الدكتور فليتشي لونجباردي- مدير مكتب التعاون التنموي التابع للسفارة الإيطالية، عن أهمية تلك المشروعات لإيطاليا بقدر أهميتها لمصر باعتبارها منتج من خبرات عالمية يخص مختلف الدول.

وأضاف أنه يتطلع إلى وجود مشروعات دائمة ومستمرة مع مصر سواء في قطاع التعليم أو في قطاعات أخرى، مؤكداً أن كل هذه المشروعات لدعم الشباب والمساهمة في النهضة بمصر.