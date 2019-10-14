شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف الطيار ومساعده في «فيديو محمد رمضان».. ومصادر: الطائرة كانت في رحلة خاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت سلطة الطيران المدني المصري، صحة المقطع المصور الذي يظهر فيه الفنان محمد رمضان يقود طائرة ركاب مدنية، مضيفة في بيان صحفي، الاثنين، أنها حققت في المقطع فور مشاهدته من أجل التأكد من سلامة صحته.

وأوضح البيان أن الطائرة تابعة لإحدى الشركات المصرية الخاصة، ولن يتم الإفصاح عن اسمها في الوقت الحالي لأهمية ذلك لعملية التحقيق، مشددة على أن شركة «مصر للطيران» ليس لها علاقة بهذه الطائرة.

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وتابع: «أصدرت السلطة قرارها بإيقاف قائد الرحلة ومساعده عن العمل والطيران وإحالتهما للتحقيق العاجل، وذلك لارتكابهما فعلا ممنوعا منعا باتا طبقا لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي والمصري وضد سلامة الطيران المدني المصري»، موضحة أنها لن تقبل المساس بسلامة الطيران المدني المصري وأنها ستقف وقفة رادعة لكل من يخالف قوانين وتشريعات الطيران المدني وستحاسب كل مخطئ.

كانت شركة «مصر للطيران» قد نفت علاقتها بالفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي لرمضان وهو يقود إحدي الطائرات من داخل قمرة القيادة بجانب قائد الطائرة أثناء احدي الرحلات، وأكدت أن هذا الموقف لم يتم مطلقا على أي من رحلاتها، حيث أن ذلك يتعارض مع اجراءات السلامة الجوية وهو ماتحرص عليه الشركة الوطنية مصر للطيران في جميع رحلاتها.

من جانبها قالت مصادر بالطيران، إن هذه الطائرة هي من نوع "سيسنيا سايتيشن"، وكانت تقوم برحلة خاصة إلى الرياض لنقل محمد رمضان وفرقته واثنين من أصدقائه لإحياء حفل غنائي في الرياض بدعوة من هيئة الترفيه السعودية، وأنه أثناء تحليق الطائرة دخل المدعو رمضان إلى قمرة الطائرة وجلس مكان مساعد الطيار «الكوبايلوت» وكانت الطائرة تطير بواسطة الطيار الآلي، «الأتوبايلوت» وأن الخطأ الذي وقع فيه الطاقم هو سماحهم هذا الشخص بدخول قمرة القيادة والتصوير بداخلها، بما يسئ لمنظومة الطيران المدنى المصرى، رغم ان هذه الرحلة هي رحلة خاصة وليس على طائرة كبيرة، وليس رحلة منتظمة عليها ركاب.