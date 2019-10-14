شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي الطبي السادس لطب الطوارئ والإصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولى السادس لطب الطوارئ والإصابات والحوادث الجسيمة الذي نظمته مستشفى الطوارئ والحوادث بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالجلاء، والذى يأتى في إطار الخطة القومية للدولة للإهتمام بطب الطوارىء والحوادث والتقليل من الأثار المترتبة على إرتفاع معدلات الحوادث والإصابات المختلفة وبإشراف مجموعة من الخبراء الدوليين في ذلك المجال، حسبما ذكرت صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تناول المؤتمر الذي عقد على مدار الأيام الماضية العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات وورش العمل التدريبية للجراحين وشباب الأطباء والتمريض والمسعفين، وبمشاركة عدد من الخبراء والأطباء الأجانب وعدد من الأطباء والممرضين والمسعفين بمستشفيات القوات المسلحة ووزارة الصحة والجامعات المصرية .

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بدأت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بعرض فيلم تسجيلى عن تطور المنظومة العلاجية في مصر والإمكانات الطبية المتميزة التي زودت بها مستشفى الطوارئ والحوادث بالمجمع الطبى بالجلاء لاستقبال وعلاج الحالات المختلفة .

ونقل مدير مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة تحيات الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لكافة المشاركين والمنظمين للمؤتمر، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على التعاون مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للإرتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية والخدمية المقدمة للمواطن المصري.

كما شملت فاعليات المؤتمر منافسات بين المشاركين من كافة المستشفيات والمراكز الطبية في كيفية التعامل مع الحوادث والإصابات الجسيمة بهدف توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات والدروس المستفادة حول دور الأنظمة الطبية والبروتوكولات المتعارف عليها دولياً في مجال طب الطوارئ.

حضر المؤتمر نخبة من الخبراء الدوليين ومستشارى وأساتذة طب الحوادث بالقوات المسلحة ووزارة الصحة والجامعات المصرية .