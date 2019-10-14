شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية تنجح فى إنقاذ طاقم طائرة هليكوبتر مفقودة بالبحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت عناصر القوات البحرية في إنقاذ طاقم طائرة هليكوبتر مدنية سقطت بالبحر المتوسط، وذلك في إطار جهود القوات البحرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري وتأمين السواحل وحماية الحدود البحرية على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إنه ورد بلاغ من مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة باختفاء طائرة تابعة لشركة الخدمات البترولية أثناء عملها مع إحدى المنصات البترولية بالبحر المتوسط شمال قاعدة بورسعيد وتحمل أفراد من جنسيات مختلفة (طاقم الطائرة المصري و3 أفراد آخرين إنجليزى وإيطالى ونيجيرى).

وعلى الفور، صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه 3 قطع من وحدات القوات البحرية لتقديم المعاونة بالإنقاذ للطائرة بموقع البلاغ، حيث تمكنت وحدات القوات البحرية من اكتشاف وجود طاقم وركاب الطائرة يرتدون سترات النجاة بالبحر، وقد قامت الوحدات البحرية بانتشال جميع أفراد طاقم الطائرة وصعودهم على متن إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية، واصطحابهم إلى قاعدة بورسعيد البحرية حيث تم تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم .