أخبار مصر

متي سيتم الاستغناء عن استخدام التكييف؟.. الأرصاد تجيب

0 نشر
فاطمة محمد 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن متي سيتم الاستغناء عن استخدام التكييف؟.. الأرصاد تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد استغناء المواطنين عن استخدام التكييف.

Advertisements

وقال في اتصال هاتفي مع برنامج «صباح البلد»، على شاشة صدي البلد، إن المواطنين سيستغنون عن التكييف بداية من 20 أكتوبر الجاري، مشدداً على ضرورة الانتباه لتغيير درجات الحرارة خاصة أن الجو في نهاية الليل يكون مائلا للبرودة ولذلك علينا توخي الحذر.

وأشار إلى أن البلاد لن تشهد أي تغيرات في الأحوال الجوية الفترة الحالية، بجانب استقرار الملاحة الجوية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متي سيتم الاستغناء عن استخدام التكييف؟.. الأرصاد تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا