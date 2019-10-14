شكرا لقرائتكم خبر عن متي سيتم الاستغناء عن استخدام التكييف؟.. الأرصاد تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد استغناء المواطنين عن استخدام التكييف.

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وقال في اتصال هاتفي مع برنامج «صباح البلد»، على شاشة صدي البلد، إن المواطنين سيستغنون عن التكييف بداية من 20 أكتوبر الجاري، مشدداً على ضرورة الانتباه لتغيير درجات الحرارة خاصة أن الجو في نهاية الليل يكون مائلا للبرودة ولذلك علينا توخي الحذر.

وأشار إلى أن البلاد لن تشهد أي تغيرات في الأحوال الجوية الفترة الحالية، بجانب استقرار الملاحة الجوية.