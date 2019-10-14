شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية لطلبة الأكاديمية العربية للعلوم بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، الندوة التثقيفية الثامنة عشر للجامعات المصرية، والتي تأتي في إطار جهود القوات المسلحة لزيادة الوعى وترسيخ روح الولاء والإنتماء لدى طلبة الجامعات والتذكير بالأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب والتأكيد على أن بناء مستقبل الأوطان يبدأ من بناء الأجيال الشابة، حسبما ذكرت صفحة المتحدث العسكري على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الاثنين.

بدأت الندوة بآيات من الذكر الحكيم وعرض فيلم تسجيلى عن الأكاديمية، أعقبه كلمة ألقاها الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، أعرب فيها عن مدى فخر الأكاديمية بجهود القوات المسلحة والتى يخوض أبطالها بالتعاون مع رجال الشرطة البواسل معارك شرسة في مواجهة الإرهاب الآثم مضحين بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

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وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى محاضرة عن الأعمال القتالية البطولية للقوات المسلحة في القضاء على العناصر الهدامة والإرهابية ودور شباب المستقبل، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن دور قوات الدفاع الشعبى والعسكرى في إستراتيجية تنمية روح الولاء والإنتماء لقطاعات المجتمع المدنى من التوعية لمجابهة الفكر المتطرف.

وألقت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، محاضرة بعنوان «إنهم يتجسسون عليك» للتوعية ضد مخاطر التواصل الإجتماعى، كما إشتملت الندوة على عرض مسرحى من تقديم شباب الأكاديمية، بالإضافة إلى تكريم أسرة الشهيد البطل عقيد أح. هانى محمد سليمان وأسرة المقاتل المصاب البطل محمد طلعت السباعى، كما تم تكريم منظمى الندوة وعدد من طلاب الأكاديمية المتفوقين وتم تبادل الدروع، وتضمنت الندوة فقره شعرية للطليعة آية شوقى، بالإضافة إلى فقره فنية غنائية وطنية ألهبت مشاعر الحضور وبثت بداخلهم روح الوطنية.

حضر الندوة الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية والأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.