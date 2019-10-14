شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات الجوية: مستمرون في تنفيذ مهامنا دفاعًا عن سماء مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق محمد عباس حلمى، قائد القوات الجوية، أن القوات الجوية مستمرة في تنفيذ مهامها بكل عزيمة وإصرار دفاعًا عن سماء مصر وردعًا لأي عدوان على مجالها الجوى، وأنها حريصة على تطوير وتحديث قدراتها من نظم وأساليب القتال الجوى طبقًا لمسرح العمليات المحتمل والتهديدات المتوقعة بما يمكنها من حماية ركائز الأمن القومى المصرى.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذي عقد بمناسبة الإحتفال بالعيد السابع والثمانين للقوات الجوية، حسبما ذكرت صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الاثنين.

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وأشار إلى أن القوات الجوية تمتلك قدرات قتالية عالية من أحدث أجيال الطائرات المقاتلة وطائرات الإنذار المبكر وطائرات ومعدات الإستطلاع الجوى والأباتشى الهجومية ومنظومات الطائرات الموجهة بدون طيار، بالإضافة إلى المنظومات الأرضية الخاصة بالصيانة والإصلاح والتدريب التي تدعم قدرة القوات المسلحة على فرض السيطرة الجوية على جميع المحاور الإستراتيجية للدولة.

وأكد وصول كافة التشكيلات الجوية إلى أعلى درجات الإستعداد والكفاءة القتالية التي تمكنها من تنفيذ كافة الأنشطة التي تسند إليها، خاصة في ظل ما تنفذه القوات المسلحة من مهام غير مسبوقة لإقتلاع جذور الإرهاب وتأمين حدود الدولة، مشيراً إلى تنفيذ العديد من التدريبات والمناورات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدًا على الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للقوات الجوية وذلك لتطوير وتحديث قدراتها من نظم وأساليب القتال الجوى.