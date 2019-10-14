شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: سقوط أمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول على بعض المناطق غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة حار جنوباً نهاراً لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وخليج السويس وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا تصل إلى حد السيول على بعض المناطق وقد تمتد خفيفة إلى القاهرة .

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والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «23- 33»، إسكندرية «23- 29»، قنا «23- 36»، الأقصر «23– 37»، أسوان «26 – 37».