شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الجيزة» تبتكر أغطية لبالوعات الصرف ضد السرقة وحوادث الغرق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تجربة حية لاختبار الغطاء التأمينى لبالوعات الصرف الصحى على خط صرف صحى مجمع قطر ١٠٠٠ مم، بشارع جدة بالمهندسين، والذى ابتكرته شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، لمواجهة ظاهرة سرقة الأغطية، بحضور كل من المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة، والمهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى.

وتابع «رسلان» آليات تركيب الغطاء والمدة الزمنية لتركيبه والتى تقارب ساعة ونصف تقريبا، مشيدا بالفكرة وضرورة تعميمها بعد إجراء الدراسات والاختبارات اللازمة في أسرع وقت ممكن، ووضعها ضمن أولويات الشركات التابعة لمجابهة تلك الظاهرة والحفاظ على أرواح المواطنين.

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وأكد على دور الخطوط الساخنة ١٢٥ بجميع المحافظات، و١٧٥ بالقاهرة والإسكندرية، في استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين المتعلقة بالصرف الصحى، وسرعة التعامل مع تلك البلاغات وخصوصا الأغطية المسروقة، لافتا إلى أن شركة الصرف الصحى بالجيزة أجرت اختبارات وتجارب منذ ما يقرب من شهر، لإجراء التعديلات الهندسية اللازمة للوصول إلى أنسب نموذج يمكن تطبيقه.

تركيب أغطية بالوعات ضد السرقة والغرق في الجيزة

تركيب أغطية بالوعات ضد السرقة والغرق في الجيزة

تركيب أغطية بالوعات ضد السرقة والغرق في الجيزة

من جانبه، أكد المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن هذا النموذج يتم تصنيعه بالكامل بالورشة العمومية بالشركة، وهو عبارة عن تركيب لشبكات أسفل أغطية بالوعات الصرف بنحو ٣٠ سم، وتتحمل الأوزان حتى ٥٠٠ كجم، بغرض حماية الأرواح ومنع سقوط المواطنين من ناحية، والحفاظ على شبكات الصرف الصحى بمنع إلقاء المخالفات الثقيلة مثل مخلفات المذابح والمجازر.

وأشار إلى أن هذا النموذج يعد الأمثل لانه يسمح بعملية التطهير سواء بالمعدات أو الأفراد، نظرا لإمكانية فتحه وغلقه، دون تعريض حياة المواطنين للخطر.