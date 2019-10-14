شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يشارك في اجتماع المجلس التنفيذى لليونسكو بباريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، متوجها إلى باريس للمشاركة في فعاليات الدورة (207) للمجلس التنفيذى لليونسكو، خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجارى؛ لإلقاء كلمة مصر أمام المجلس.

وتشهد الدورة الحالية مناقشة العديد من القضايا الدولية، ويتم خلالها الاستماع لكلمات ممثلى الدول الأعضاء فيما يخص مختلف الموضوعات المتعلقة بمجال عمل المنظمة.

ومن المقرر أن يقوم الوزير ببحث أوجه التعاون بين مصر واليونسكو، وكذلك التعاون المصرى الفرنسى التعليمى والبحثى، ومتابعة آخر مستجدات إنشاء (بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس)، وزيارة المكتب الثقافى المصرى بباريس.