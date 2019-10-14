شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تكدس مرورى أعلى كوبرى 6 أكتوبر للقادم باتجاه المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى 6 أكتوبر فى الاتجاه من مدينة نصر، والمؤدى إلى التحرير والمهندسين، كثافات مرورية عالية وزحام شديد، بسبب الكثافات المرتفعة أعلى الكوبرى.

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ورصدت كاميرا ”الخليج 365” مشهد الزحام على كوبرى أكتوبر المتجه إلى المهندسين ، حيث تسببت كثافات السيارات فى بطئ حركة سير السيارات، وتحديدا من مطلع الكوبرى فى مدينة نصر وحتى "منزل" التحرير، فيما يخف الزحام تدريجيا، من بعد التحرير وفى الاتجاه المؤدى للزمالك والمهندسين والدقى، وتكون حركة السيارات طبيعية.

وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة.