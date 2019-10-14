شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو البيئة فى جولة مفاجئة بالمنطقة الصناعية بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار مسئولو وزارة البيئة اليوم الإثنين، محافظة الفيوم، وقد بدأوا بالتوجه لفرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة ومتابعة خطة سير العمل، واستمعوا لشرح أحد العاملين عن كيفية تنفيذ ندوات توعوية للمرأة، حيث وجهت بضرورة تناول بعض الندوات للمبادرة الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالنوادى والمدارس بالمحافظة.
وأجرى المسئولون بوزارة البيئة جولة مفاجئة بالمنطقة الصناعية كوم أشيم بالفيوم فى إطار المتابعة المستمرة لمدى التزام المنشآت الصناعية بالمعايير والاشتراطات البيئية.
في بداية الجولة تم تفقد أحد المصانع المتخصصة فى إعادة تدوير الكرتون ووجهوا بضرورة إزالة كافة المخالفات البيئية والالتزام بالإشتراطات البيئية ومنها إزالة مخلفات المصنع أولا بأول.
وخلال الجولة توقف المسئولون بمنطقة بها مخلفات من الكرتون واستمعوا لشرح أحد الفلاحين يقوم بجمع الكرتون وبيعه لمصانع إعادة التدوير وتحقيق عائد اقتصادى من ذلك ، وتم التوجيه بإقامة مشروع يعتمد على هذه الفكرة لأهالى المنطقة لضمان توفير فرص عمل بما يحقق عائدا اقتصاديا وبيئيا.
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