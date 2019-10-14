شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة التأمين الصحى تكشف آليات التعامل مع الخط الساخن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن الخط الساخن 15344 يقدم كافة الاستفسارات والمعلومات التوعوية ويستقبل الشكاوى المتعلقة بالمنظومة ويقدم حلول سريعة لها.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى منشورها اليوم إن الخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة وليس هناك أى تكلفة على المنتفع جراء الاتصال بالخدمة. Advertisements وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن منظومة رضاء المواطنين تقوم بتحليل الشكاوى وتتبعها بشكل جيد لحلها وتفادى تكرارها مرة أخرى أو محاسبة المقصرين. يشار إلى انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد أول يوليو الماضى لتقديم الخدمة لـ 920 ألف مواطن بالمحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظومة التأمين الصحى تكشف آليات التعامل مع الخط الساخن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.