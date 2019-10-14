مصر للطيران: خط جديد لمدينة هانغتشو الصينية وتخفيض 50% على أولى الرحلات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، عن افتتاح أحدث خطوطها من القاهرة إلى مدينة هانغشتو بالصين اعتبارًا من 29 نوفمبر المقبل، صرح بذلك الطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.
وأضاف الخولي : "يسعدنا بهذه المناسبة منح العملاء تخفيض 50% على أسعار تذاكر السفر من القاهرة لهانغتشو ومن هانغتشو لجميع نقاط الشركة ويمكن للعملاء الاستفادة بهذا العرض حتي 05 نوفمبر للسفر من 29 نوفمبر و حتى 31 ديسمبر 2019".
ومن المقرر أن تسير مصر للطيران رحلتين أسبوعيا إلى هانغتشو ابتداء من 29 نوفمبر القادم.
جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير رحلة يوميا إلى جوانزو و3 رحلات اسبوعيا إلى بكين.
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