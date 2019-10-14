فى يومهم العالمى.. استخراج الأوراق الثبوتية لذوى الإعاقة البصرية بالمجان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لقطاعى "الأحوال المدنية – الوثائق" باستخراج "الأوراق الثبوتية – وثائق وجوازات السفر– تصاريح العمل" لذوى الإعاقة البصرية بالمجان بدءًا من غداً الثلاثاء ولمدة أسبوع. Advertisements جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى مد جسور التعاون البناء والتواصل الفعال مع كافة أطياف المجتمع، وفى ضوء مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقها رئيس الجمهورية، وتزامنًا مع الاحتفال بـ"اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء" الذى يوافق غداً الثلاثاء.

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