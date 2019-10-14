شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: البدء فى تطوير شارع المريوطية وحل مشكلة مصرف الطرفاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الأجهزة التنفيذية لحى العمرانية أعمال رصف وتطوير شارع المريوطية بالتنسيق مع مديرية الطرق وإشراف رئاسة مدينة الجيزة، حيث تمت إزالة التعديات على نهر الشارع وتوسعة الشارع.

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وفى السياق كلف اللواء هانى العنانى، رئيس حى العجوزة مسئولى قطاعات الحى باستمرار حملات النظافة المكثفة اليومية الصباحية والمسائية بشوارع الحى حيث تم كنس وتجريد و رفع تراكمات القمامة و المخلفات من شارع محمد عوف تقاطع شارع محمد شكرى وميدان شاهين ومتفرعاته بقطاع العجوزة وشارع وادى النيل بجوار النفق بقطاع ميت عقبة وشارع أنس ابن مالك بقطاع المهندسين.

وقال اللواء محمد كمال بهلول، رئيس مركز ومدينة البدرشين إنه تم الانتهاء من مشكلة انسداد مصرف الطرفاية، حيث تم فتح الكبارى الترابية التى كانت مغلقة بالردم الترابى وكانت تسبب مشكلة فى ارتفاع منسوب المياه في المصرف المار بقرية الطرفاية التى يعانى منه أهل الطرفاية من فترة.