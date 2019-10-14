شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: توزيع 110 عقود عمل براتب 2200 جنيه بشركة ملابس جاهزة بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت وزارة القوى العاملة من خلال مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بالتعاون مع جمعية منتدى التوظيف والتدريب بالمحافظة، 150 فرصة عمل بإحدى أكبر الشركات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان والتى تعمل فى مجال الملابس الجاهزة، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل توفير فرص عمل لائقة للشباب.

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وقال ياسر سعيد مدير المديرية، إنه تقدم لشغل فرص العمل أكثر من 640 طالبا للعمل، حيث قامت الشركة باختيار المتقدمين، وتم اختيار 110من المتقدمين ذكورا وإناثا، وتحرير عقود عمل لهم واستلموا العمل برواتب تبدأ من 1700 جنيه خلال فترة التدريب يرتفع الراتب بعدها ليصبح 2200 جنيه بعد 3 أشهر من التدريب.

وأشار إلى أن الشركة توفير وسائل المواصلات الخاصة بها فضلا عن وجود حضانة لأطفال العاملات وبعض المزايا العينية الأخرى.