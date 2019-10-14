شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تحصد جائزة لجنة التحكيم عن فيلم "ست الحبايب" للأمهات المثاليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت وزارة التضامن الاجتماعى، جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الخامسة والثلاثين، عن فيلم "ست الحبايب" وتسلم الجائزة المخرج مهند دياب مستشار التوثيق المرئى بوزارة التضامن الاجتماعى.

الفيلم يتحدث عن بطولات الأمهات المثاليات اللاتي تخطين الصعاب من خلال تربية أبنائهن، وما حققه الأبناء من نجاح بفضل جهود أمهاتهم وحصل الفيلم بعد عرضه فى المهرجان على إشادة واسعة من المخرجين والنقاد.

وعلى هامش مهرجان الإسكندرية السينمائى أقيمت ندوة حول "السينما والتنمية"، عرض خلالها عدد من أفلام وزارة التضامن الاجتماعى التى تم إنتاجها على مدار العام الماضى.

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وخلال الندوة عرض فيلم "الغالية" عن قصص كفاح الأمهات المثاليات وفيلم "فرصة تانية" عن جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير المؤسسة العقابية بالمرج كما تم عرض فيلم لأول مرة عن استراتيجية دمج الأشخاص ذوى الإعاقة واختتم عرض الأفلام بفيلم حياة كريمة الذى يوثق مراحل انطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة وجهود مؤسسات المجتمع المدنى فى توفير حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجاً، وبعد عرض الأفلام أقيمت جلسة نقاشية حضرها المخرج محمد أبوسيف والدكتور هانى لاشين والدكتورة غادة جبارة وتحدث فيها الدكتور محمد العقبى المستشار الرعلامى لوزارة التضامن الاجتماعى، الذى شرح استراتيجية الوزارة فى استخدام السينما فى توثيق البرامج والمشروعات التنموية واهتمام وزيرة التضامن بأن يكون فن السينما أحد أدوات تحقيق التنمية.

فيما شارك المخرج مهند دياب، استشارى التوثيق المرئي بالوزارة ومخرج الأفلام التى عرضت فى الندوة متحدثا عن الدعم الكبير الذي يلقاه من الوزارة وتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق رؤيته الفنية واستعرض كواليس صناعة أفلام الوزارة وأهم القصص الإنسانية التي تستعرضها الأفلام.

يذكر أن الوزارة استطاعت أن تحصد العديد من الجوائز من خلال مشاركتها في مختلف المهرجان المحلية والدولية ومنها جائزة أفضل فكرة بمهرجان دلهى السينمائى بالهند وجائزة أفضل موضوع بمهرجان طنجة بالمغرب ومنها من شارك بركن الفيلم القصير بمهرجان كان السينمائي الدولي.