شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الإنجيلية: المسيح واجه الصراع الفكرى وحقق تماسك مجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فى رسامة شيوخ جدد للكنيسة الإنجيلية بالجيزة، خلال احتفالية للكنيسة أمس الأحد.

وقدم رئيس الطائفة خطاب الحفل عن "التماسك الروحى وضرورة التماسك المجتمعى" وقال " استطاع السيد المسيح مواجهة الصراع الفكرى والمجتمعى، وقام بتكوين جماعة التلاميذ من طبقات اجتماعية متنوعة، واستطاع أن يجمعهم ويبني بينهم انسجامًا الذى صنع منهم جماعة واحدة بالحب والالتزام والمسؤولية حتى استطاعت ان تغير العالم".

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كما شارك فى الاحتفالية القس نادى لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والدكتور القس ثروت قادس، رئيس الأكاديمية الدولية للحوار بسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس بشير أنور، راعي الكنيسة، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس الشيوخ، والشيخ أسامة بولس، رئيس مجلس الشيوخ بمجمع القاهرة، والشيخ باهر نصحي، سكرتير مجلس الكنيسة