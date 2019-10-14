وزير الخارجية: الرئيس السيسى لديه رؤى واضحة إزاء التحديات التى تواجه مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لديه رؤى واضحة إزاء التحديات التى تواجه مصر، حيث قام بإصلاحات واسعة خاصة فى المجال الاقتصادى والاستثمار والطاقة، وتوفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة وتعزيز أسعار الصرف.

وتوقع وزير الخارجية - فى سياق محاضرة ألقاها اليوم الاثنين، فى العاصمة النمساوية (فيينا ) قدوم المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة .

ولفت إلى التحديات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مشددا على أن مصر تلعب دورا هاما ومؤثرا فى استقرار المنطقة، مؤكدا رفض

مصر للتدخلات التركية فى شمال سوريا، ووصفها بأنها بمثابة انتكاسة فى جهود تسوية الأزمة السورية التى شهدت مؤخرا أجواء من التفاؤل .

وأعرب عن قلق مصر إزاء التوترات التى تشهدها العديد من دول المنطقة مثل : ليبيا واليمن .

وأوضح أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على ثوابت عدم التدخل فى شؤون الآخرين، وتعميق التعاون الدولى مع جميع دول العالم، لافتا إلى وجود خطط طموحة فى الإصلاح الاقتصادى تشهدها مصر لتحقيق التنمية المستدامة .

ونوه إلى أن مصر تدعم الاستقرار والتنمية فى المنطقة العربية وأفريقيا، كما تعمل على توسيع التعاون والتكامل مع بقية دول العالم، وتعميق الشراكة مع القوى الدولية المختلفة، ودعم التكامل خاصة بين دول الجنوب .

وشدد على سعى مصر الدؤوب لإنهاء معاناة الشعب السورى، وإيجاد حلول فاعلة لمواجهة الهجرة والنزوح، وبذل الجهود الممكنة لعودتهم إلى بلادهم، كما أنها تدعم الحل السياسى فى ليبيا، من خلال التوصل إلى اتفاقيات وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة لوقف حالة التدمير الواسعة التى تتعرض لها البلاد، جراء تصاعد الأعمال العسكرية، لافتا إلى دعم مصر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى ليبيا فى أقرب فرصة .

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وأشار وزير الخارجية - خلال المحاضرة - إلى مساهمة مصر بكل الإمكانات المتاحة لإنهاء الأزمة فى ليبيا، و المنطقة، ومنها الصراع العربى - الإسرائيلى، مؤكدا أن حل الدولتين تدعمه مصر بالمساهمة فى المفاوضات الدولية التى تدعم السلام والاستقرار.

وبشأن قضية " سد النهضة " فى إثيوبيا، أوضح الوزير شكرى أن مصر تتعرض لمخاطر جراء السد، حسب تأكيدات خبراء دوليين، منوها بأن الشيء الإيجابى بهذا الصدد هو استعداد إثيوبيا للتفاوض مع مصر لتجنب تصعيد الأزمة بين الجانبين .

وقال إن الاتحاد الأوروبى هو أحد اللاعبين الرئيسيين فى السياسة الدولية فى هذا الوقت الذى تشهد فيه الساحة الدولية الكثير من التحديات، منوها بأن مصر تؤمن بضرورة تعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

وشدد وزير الخارجية - خلال المحاضرة - على تعاون مصر مع الاتحاد الأوروبى فى إيجاد حلول ناجزة لمواجهة قضية الهجرة غير المشروعة، حيث تعانى مصر أيضا من تدفق اللاجئين، وتستضيف نحو 5 ملايين لاجىء من سوريا والصومال واليمن وغيرها، مؤكدا حاجة المجتمع الدولى للتوافق على أليات المواجهة مع احترام حرية الأشخاص فى تقرير مصيرهم .

ونوه إلى أن مصر تعول كثيرا على دور الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة فى اليمن، حيث أدى الصراع إلى تداعيات كارثية على الشعب اليمنى، مشددا على الحاجة إلى مصالحة يمينة - يمنية.

وأكد تضامن مصر مع السعودية ضد التدخلات الإيرانية فى المنطقة .

وأعرب وزير الخارجية - فى ختام المحاضرة - عن الثقة فى أن السودان يتحرك فى الاتجاه الصحيح بما يلبى طموحات شعبه، وأن التحديات الأبرز التى تواجه السودان هى التحديات الاقتصادية، والحرب على الإرهاب، داعيا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لمساندة السودان .