شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت قناة الجزيرة القطرية على استغلال كافة الأحداث لترويج الشائعات والأكاذيب والإساءة لمصر، وهو ما شاهدناه بوضوح شديد فى حادثة مقتل محمود البنا شهيد الشهامة، حيث استغلت القناة القطرية الفيديوهات والصور المتداولة للمشاركين فى الجنازة وزعمت أنها وقفة لبعض الأشخاص فى وصلة تحريض جديدة ضد مصر. ونستعرض من خلال الفيديو التالى تفاصيل الجريمة وكيف استغلتها قناة الجزيرة فى التحريض ضد مصر. ـ جريمة قتل بشعة لطالب هزت مدينة تلا بالمنوفية ـ بداية الجريمة كانت عندما اعترض الطالب على تحرش 3 شباب بفتاة ـ اعتراض الطالب لهم دفعهم لقتله علي الفور Advertisements ـ هاشتاج #راجح_قاتل تصدر تويتر بعد ساعات من وقوع الجريمة ـ الشرطة ضبطت المتهمين ومن المقرر محاكمتهم فى 20 أكتوبر الجارى ـ ودع أهالى مدينة تلا جثمان الشهيد فى جنازة مهيبة ـ الإخوان كعادتها قفزت على الحادث وتداولته بطريقتها ـ فيديوهات مفبركة لقناة الجزيرة زعمت وجود مظاهرات معارضة بتلا ـ إلا أن أسرة القتيل بادرت بالتأكيد على كذب الجزيرة وثقتهم فى دولة القانون

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.