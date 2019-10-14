شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 16 شخصا فى تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منطقة الصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصيب 16 شخصا فى حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص أعلى طريق مخر السيل فى الصف، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.

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تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الصف بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .