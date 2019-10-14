أخبار مصر

إصابة 16 شخصا فى تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منطقة الصف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 16 شخصا فى تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منطقة الصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أصيب 16 شخصا فى حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص أعلى طريق مخر السيل فى الصف، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.

 

Advertisements

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الصف بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 16 شخصا فى تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منطقة الصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا