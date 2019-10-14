شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكرى ينشر وقائع المؤتمر الصحفى للفريق محمد عباس بالاحتفال بعيد القوات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى، جزء من وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية، بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع والثمانين للقوات الجوية.

وأكد الفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية، أن القوات الجوية مستمرة فى تنفيذ مهامها بكل عزيمة وإصرار دفاعًا عن سماء مصر وردعًا لأى عدوان على مجالها الجوى، وأنها حريصة على تطوير وتحديث قدراتها من نظم وأساليب القتال الجوى طبقًا لمسرح العمليات المحتمل والتهديدات المتوقعة بما يمكنها من حماية ركائز الأمن القومى المصرى، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع والثمانين للقوات الجوية.



جانب من المؤتمر الصحفي

وأشار إلى أن القوات الجوية تمتلك قدرات قتالية عالية من أحدث أجيال الطائرات المقاتلة وطائرات الإنذار المبكر وطائرات ومعدات الإستطلاع الجوى والأباتشى الهجومية ومنظومات الطائرات الموجهة بدون طيار ، بالإضافة إلى المنظومات الأرضية الخاصة بالصيانة والإصلاح والتدريب التى تدعم قدرة القوات المسلحة على فرض السيطرة الجوية على جميع المحاور الإستراتيجية للدولة.

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وأكد وصول كافة التشكيلات الجوية إلى أعلى درجات الإستعداد والكفاءة القتالية التى تمكنها من تنفيذ كافة الأنشطة التى تسند إليها، خاصة فى ظل ما تنفذه القوات المسلحة من مهام غير مسبوقة لإقتلاع جذور الإرهاب وتأمين حدود الدولة، مشيراً إلى تنفيذ العديد من التدريبات والمناورات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد على أن الدعم المستمر الذى تقدمه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للقوات الجوية وذلك لتطوير وتحديث قدراتها من نظم وأساليب القتال الجوى .