شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 12 عاما.. شاهد لحظة وصول الرئيس الروسى إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، فيديو لحظة وصول الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إلى الرياض فى مستهل زيارة تاريخية تعد الاولى منذ 12 عاما إلى المملكة العربية السعودية. Advertisements ومن المقرر أن يلتقى بوتين العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، ويوقع كلا من السعودية وروسيا 10 اتفاقات بقيمة تزيد عن مليارى دولار.

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