شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر بوزارة الطيران المدنى أنه تم إيقاف الطيار ومساعده فى الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعى الذى يظهر فيه قيادة الفنان محمد رمضان لإحدى الطائرات. Advertisements وأوضحت المصادر انه بعد الإطلاع على الفيديو، تم التحقق منه حيث تبين أن المقطع صحيح وتم بالفعل وأن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية، وأنها ليست الشركة الوطنية مصر للطيران.

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