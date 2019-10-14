القوات البحرية تنجح فى إنقاذ طاقم إحدى الطائرات الهليكوبتر المفقودة بالبحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: نجحت عناصر القوات البحرية في إنقاذ طاقم طائرة هليكوبتر مدنية سقطت بالبحر المتوسط. يأتي ذلك في إطار جهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري وتأمين السواحل وحماية الحدود البحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. ورد بلاغ من مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة باختفاء طائرة تابعة لشركة الخدمات البترولية أثناء عملها مع إحدى المنصات البترولية بالبحر المتوسط شمال قاعدة بورسعيد وتحمل أفرادا من جنسيات مختلفة (طاقم الطائرة المصري و3 أفراد آخرين إنجليزي وإيطالي ونيجيري). وعلى الفور صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه 3 قطع من وحدات القوات البحرية لتقديم المعاونة بالإنقاذ للطائرة بموقع البلاغ، حيث تمكنت وحدات القوات البحرية من اكتشاف وجود طاقم وركاب الطائرة يرتدون سترات النجاه بالبحر، وقامت الوحدات البحرية بانتشال جميع أفراد طاقم الطائرة وصعودهم على متن إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية، واصطحابهم إلى قاعدة بورسعيد البحرية؛ حيث تم تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.​

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