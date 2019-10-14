تتعلق بنقل الملكية والترخيص.. تعديلات جديدة على قانون المرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ميرا إبراهيم:

ناقش مجلس النواب، خلال الفترة الماضية، تعديلات قانون المرور، تمهيدًا لإقرارها خلال الأيام المقبلة.

وجاءت أبرز التعديلات التي أدخلها البرلمان بشكل مبدئي على النحو التالي:

- في جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناءً على طلب مالكها أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثانِ من المالك أو وكيله عن ذات المركبة ويجب نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التوكيل، وإلا اعتبر كأن لم يكن.

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- تُجدد رخصة المركبة بناءً على طالب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة 3 أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين يجوز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره.

- يُمنح من صدر لهم التوكيلات الخاصة المشار إليها بالمادة 19 فقرة ثانية، الصادرة بأحكام العمل بهذا القانون مهلة 3 أشهر من تاريخ صدوره لتوفيق أوضاعه القائمة، وبانتهاء تلك المهلة أو مدة التوكيل أيهما أقرب، يعتبر التوكيل كأن لم يكن.

كما ذكرت الحكومة - بحسب تعديل نشره الخليج 365 - أنه لا يجوز الترخيص للسيارات الأجرة ونقل الركاب التي يكون قد مضى عليها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص لأول مرة، ولا يجوز الترخيص للسيارات الأجرة ونقل الركاب التي مضى على صنعها عشرون عامًا.​