بالمواعيد.. تعرف على آخر فرصة للحجز بـ5500 شقة في "سكن مصر وجنة" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي هيئة المجتمعات العمرانية، من حجز شقق "جنة" في 5 مدن جديدة اليوم الاثنين في تمام الساعة 11.59 مساء.

وتضمن الطرح الجديد من شقق جنة، 5 مدن: (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة)، وتطرح الوزارة الوحدات كاملة التشطيب، على أن يتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك (https://www.hdb-reservation.com/).

وبمجرد إتاحة الحجز الإلكتروني لمن سدد قيمة جدية الحجز البالغة 100 ألف جنيه، تم بيع 741 شقة من 3336 شقة ويتبقى 2595 أخرى، خلال أولل ساعتين من فتح باب الحجز، وفقا لمصدر بوزارة الإسكان.

ويمكن التعرف على أسعار المتر في مشروع جنة وفقا لكل مدينة اضغط هنا.

أما في مشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، فيبدأ حجز 2240 وحدة سكنية غدا الثلاثاء في العاشرة صباحا، على أن ينتهى الحجز يوم الأربهاء 16 أكتوبر في تمام الساعة 11.59 مساء.

الطرح الجديد من شقق سكن مصر في 7 مدن: 6 أكتوبر، والعبور، وبدر، والقاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة، غرب قنا، والمنيا الجديدة، والتقديم لتسجيل البيانات ثم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://www.hdb-reservation.com/).

ووفقا لكراسة الشروط الخاصة بالحجز يمكن سداد ثمن الوحدة في كل المشروعين، على 3 سنوات بدون فوائد على أقساط ربع سنوية.

خطوات الحجز الإلكتروني:

Advertisements

- الدخول على الموقع المخصص للحجز بكلمة المرور والرقم القومي.

- ظهور شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

- ظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز.

- ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الشقق المتاحة الحجز عليها.

- الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

أقرا أيضًا:

جهز 2500 جنيه.. تعرف على إجراءات استلام شقق الإسكان الاجتماعي بعداد المياه والكهرباء

بالشروط والأماكن.. كيف تحجز شقة إسكان اجتماعي في الإعلان الـ12؟ (صور)