بعد قليل.. وفد برلماني يتفقد أقسام شرطة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

وصل منذ قليل الوفد البرلماني للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى مقر مديريه أمن الإسكندرية، كأولي المحطات في إطار الزيارة البرلمانية التي تنظمها اللجنة لتفقد عدد من الأقسام الشرطية بالمحافظة.

وكان في استقبال الوفد البرلماني، مدير أمن محافظة الإسكندرية اللواء أشرف الجندي واللواء محمود فؤاد، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية وعدد من القيادات الشرطية، ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة جولتها لعدد من الأقسام عقب هذا اللقاء.

وضم الوفد البرلماني كلا من النائب علي عبد الونيس وكيل اللجنة، والنائب شريف الورداني أمين السر، والنائب علاء العمدة عضو اللجنة. بصحبة عدد من نواب محافظة الإسكندرية منهم زرق راغب ضيف الله.

وتعد هذه الزيارة هي الأولي للجنة خلال دور الأنعقاد الخامس والأخير، وتأتي في إطار سلسلة الزيارات التي تنظمها اللجنة إلي السجون والأقسام الشرطية ودور الرعاية للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان.