الإسكان: إنشاء سد وبحيرة صناعية لحماية منطقة وادي البيضا بجنوب سيناء من السيول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تم الانتهاء من تنفيذ سد وبحيرة صناعية، لحماية مناطق (العصلة – إسكان الشباب – مساكن إسكان مبارك)، بمنطقة وادي البيضا، بمدينة دهب، بمحافظة جنوب سيناء، من أخطار السيول بموسم الشتاء القادم، وذلك بتكلفة ٧.٥ مليون جنيه، بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، في بيان: سبق أن قام الصندوق بإنشاء سدين وبحيرة تخزينية بمنطقة الحي الأول بمدينة أبوزنيمة، بمحافظة جنوب سيناء، بتكلفة 7 ملايين جنيه، لحماية حوالى 750 أسرة يقطنون بالمنطقة من أخطار السيول، والتي كانت مُصنفة كمنطقة مهددة للحياة بالخريطة القومية لصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأوضح صديق في بيان اليوم، أن طول السد الأول يبلغ 90 متراً وبسعة تخزينية 20 ألف م3، والسد الثاني 70 متراً وبسعة تخزينية 18 ألف م3، وعمق بحيرة التجميع التخزينية 10 أمتار وبسعة تخزينية 252 ألف م3.