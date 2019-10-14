محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصل قطاع أمن المنافذ حملاته لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ. وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا أبرزها تهريب "ملابس أجنبية الصنع -قطع غيار سيارات أجنبية الصنع"، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا "151,794 جنيهاً. وأثمرت الحملات أيضًا عن ضبط 4 قضايا تهريب بلغ إجمالي المبالغ الأجنبية بما يعادلها بالجنيه المصري "2,072,463 مليونان واثنان وسبعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وستون جنيهاً". جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر بلغ قيمتهما .52 مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 8 قضايا تهريب في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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