تأجيل محاكمة متهم شرع في قتل قاضي التجمع الخامس لـ 18 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمحكمة العباسية، اليوم الاثنين، محاكمة المتهم بالشروع في قتل قاضي بمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، عقب إطلاق النار عليه لـ 18 نوفمبر لسماع الشهود.

كانت كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، عن أن السلاح المستخدم في إطلاق الرصاص على القاضي يخص ضابط شرطة، وأن منفذ الجريمة شقيق الضابط، وحصل على السلاح دون معرفة شقيقه.

كما أفادت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد سلامة أن، الشرطة ألقت القبض على المتهم، ونسبت إليه تهمة الشروع في قتل القاضي، فظل يهذي بكلمات غير مفهومة، لم يعرف منها سبب الجريمة، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى.