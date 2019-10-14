بطريقة "الشطة".. سقوط عصابة سرقة "التوك توك" في قبضة مباحث المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت دورية أمنية تابعة لقسم شرطة المرج، في ضبط عاطلين سرقا توك توك بعد إلقاء مسحوق الشطة في وجه صاحبه بمنطقة المرج.

أثناء مرور المقدم محمد أبو العطا، رئيس مباحث قسم شرطة، والنقيبان عمرو إبراهيم، وحسام رضا، معاونا المباحث، وبصحبته القوة المرافقة بشارع التروللي دائرة القسم تنامى إلى سمعه صوت استغاثة، باستبيان الأمر تمكن من ضبط كلا من:"ع.ا"، 20 سنة، عاطل، و"م.ي"، 30 سنة، عاطل، وبحوزتهما كيس بداخله مسحوق "شطة"، سلاح أبيض" سكين"، حال شروعهما في سرقة دراجة بخارية توك توك كرهًا عن قائدها "م.ا"، 16 سنة، سائق توك توك.

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وبسؤال المجني عليه قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط مستقلًا دراجة بخارية " توك توك " قيادته استوقفه المتهمان في محاولة لسرقة الدراجة البخارية كرها عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما واتهمهما بالشروع في سرقته بالإكراه.

بتطوير مناقشتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية " توك توك " كرها عن قائديها بقصد التصرف فيها بالبيع، واعترفا بارتكاب 6 حوادث أخرى بذات الأسلوب باستدعاء المجني عليهما تعرفا على الدراجتين واتهمهما بالسرقة.

تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وأحالها العميد محمد مختار، مأمور قسم المرج، والنقيب محمد عبد الناصر، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة.