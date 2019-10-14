اتهام سائق بهتك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تكثف قوات الأمن، جهودها للوقوف على ملابسات اتهام سائق توك توك بالاعتداء الجنسي على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز منشأة القناطر. بلاغ تلقاه مأمور القسم من عامل يتهم سائقا بالتحرش بشقيقته وهتك عرضها، وأمكن ضبط المشكو في حقه بواسطة رجال المباحث. ومن المقرر أن يتم عرض الفتاة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، للتأكد من صحة الواقعة من عدمه، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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