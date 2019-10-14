محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: أصيب 15 شخصا، اليوم الاثنين، في حادث تصادم سيارتين بمركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة. تلقى مشرف غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالقرب من مخر "سيل الصف البلد". المعاينة الأولية كشفت عن اصطدام سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بالمواجهة، وإصابة 15 شخصا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونقلوا إلى مستشفى الصف المركزي. تحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 15 مصابا في حادث تصادم سيارتين بأطفيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.