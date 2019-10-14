ضبط المتهمين بسرقة 71 ألف جنيه من داخل محل بالزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على المتهمين بسرقة 71 ألف جنيه من داخل محل بالزاوية الحمراء.

تلقي العميد وليد أنيس، مأمور قسم الزاوية الحمراء، بلاغًا من "ا ر"، 27 سنة، صاحب محل، باكتشافه كسر باب المحل ملكه وسرقة مبلغ مالي 71.990جنيه، جهاز DVR الخاص بالكاميرات من داخل المحل، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، للقبض على المتهم.

وبإجراء المعاينة تبين عدم تواجد الأقفال الخاصة بالأبواب الخارجية للمحل ووجود كسر بكالون الباب الخاص بالمحل، إتلاف الخزينة، الكاميرات وسلامة جميع منافذ المحل.

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وبجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلا من: "م.م"، 21 سنة، عامل بالمحل محل الواقعة، و "ن.ب"، عامل بذات المحل أرض الجنينة، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن الرائد أحمد بدر، معاون مباحث القسم من ضبطهما.

وبمواجهتهما أمام اللواء أحمد الألفي، وكيل الأمن العام، بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب المفتاح الأصلي، وأضافا بأنهما نظرًا لعملهما بالمحل وعلمهما باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية كبيرة داخل الخزينة الخاصة للمحل فخططا لسرقة محتوياته وفى سبيل ذلك استغل الأول احتفاظه بالمفاتيح الخاصة بالمحل وبتاريخ الواقعة توجها إلى المحل وتمكنا من الدخول باستخدام المفتاح الأصلي وقاما بالاستيلاء على المفتاح الخاص بالخزينة بمكان تواجده داخل درج الكاشير المحل والاستيلاء على المبلغ المالي وعقب ذلك قاما بإحداث التلفيات سالفة الذكر لإبعاد الشبهة عنهما.

تم بإرشادهما بمسكنهما ضبط المبلغ المالي، جهاز DVR المستولى عليهما باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

تحرر المحضر اللازم، واحاله اللواء رجب عبد العال، مدير قطاع الشمال، والعقيد أحمد مدحت فؤاد، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.